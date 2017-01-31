بالفيديو..الجيش السوري يدمر طائرتي استطلاع وآليات لـ"داعش" في دير الزورالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:41 ص
دمرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة وبتغطية من سلاح الجو طائرتي استطلاع وتجمعات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدينة دير الزور وريفها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” التابعة للنظام السوري، أن وحدة من الجيش والقوات الرديفة نفذت عملية على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المقابر، على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور، سيطرت خلالها على نقاط جديدة بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين.
وبالإضافة إلى ذلك قصفت وحدة من الجيش تجمع آليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، ما أسفر عن تدميره.
كما قامت وحدات من الجيش بتدمير طائرتي استطلاع مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لإرهابيي تنظيم “داعش”، فوق منطقة المقابر، ومدفعا عيار 57 مم في محيط جبل الثردة جنوب مدينة دير الزور.
ودمرت الغارات الجوية للطيران الحربي، عددا من الآليات للتنظيم في قريتي الصالحية والبغيلية وحيي المهندسين والعمال وأوقعت العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.
وفي سياق متصل، ألقت طائرات الشحن الروسية 26 مظلة تحمل مساعدات غذائية وإنسانية للأحياء السكنية المحاصرة في دير الزور، حيث قام الهلال الأحمر العربي السوري باستلامها وتوزيعها على الأهالي.
ويتعرض الأهالي في مدينة دير الزور للحصار من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يمنع وصول المواد الغذائية عبر الطرق البرية إلى المدينة، في حين يقوم الطيران السوري والروسي بإلقاء المساعدات جوا عبر المظلات ليصار إلى توزيعها على الأهالي بإشراف الجهات المعنية في المحافظة والهلال الأحمر.
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