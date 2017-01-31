قال رئيس سلطة الطيران المدنى المهندس هانى العدوى ، إن المطارات المصرية مفتوحة أمام جميع شركات الطيران المصرية الخاصة ومرحب بها للعمل فى أى من المطارات بعد استيفاء شروط السلامة والأمان ومطابقة الاشتراطات والتشريعات وفقا لرؤية وزارة الطيران المدنى وتوجيهات الوزير شريف فتحى.

وقال العدوي -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن رؤية الوزارة تتمثل فى تكوين شبكة خطوط طيران مصرية متكاملة يشارك فيها جميع شركات الطيران الخاصة إلى جانب الشركة الوطنية “مصر للطيران” لخدمة حركة النقل الجوى فى مصر ، حيث تقدم الوزارة من خلال السلطة الدعم الكامل لشركات الطيران المصرية كونها فى النهاية تمثل مصر وتعمل تحت مظلة وزارة الطيران المدنى وتحصل على التراخيص اللازمة منها ، مشيرا إلى أن التكامل بين الشركات الخاصة من جهة والشركة الوطنية من جهة أخرى يخدم ويعزز حركة السفر والنقل الجوى المصرى.

وأكد العدوى أنه ليس هناك ما يمنع شركات الطيران الخاصة من تشغيل خطوط جديدة خاصة إذا كانت الوجهات والنقاط المستهدفة تختلف عن وجهات ونقاط الشركة الوطنية ، أو فى حالة وجود فائض فى أعداد الركاب المتفق عليه فى اتفاقية النقل الجوى بين البلدين ولا تستفيد مصر من نقلهم على طائرات مصر للطيران ، وذلك بما لا يتعارض فى النهاية مع تشغيل خطوط الشركة الوطنية تحقيقا للتكامل المطلوب.

وطالب رئيس السلطة مسئولى الشركات الخاصة بالتعاون فيما يخص تشغيل الخطوط الخاصة بهم وتنسيق تشغيل الخطوط الجديدة فيما بينهم وعرض رؤيتهم على الوزارة والسلطة ، مشيرا إلى أهمية تنويع النقاط والوجهات الخاصة بهم.

وأكد رئيس السلطة ضرورة التفات شركات الطيران المصرية الخاصة إلى فتح نقاط طيران جديدة فى قارة أفريقيا سواء عن طريق تسيير رحلات منتظمة أو من خلال المشاركة بالرمز “code share” لتوسيع عدد الجهات والمقاصد والوصول لعدد أكبر من النقاط داخل القارة السمراء.

