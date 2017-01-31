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آبي يحث ترامب على إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في آسيا والمحيط الهادي
شينزو ابي وترامب

آبي يحث ترامب على إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في آسيا والمحيط الهادي

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:31 ص
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء عزمه حث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في اليابان وحول المنطقة، وذلك عندما يلتقي الزعيمان في واشنطن الأسبوع القادم.

وفي كلمته أمام مجلس المستشارين في البرلمان الياباني، قال آبي - حسبما نقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية - إنني أريد أن أوضح لترامب أن هناك حاجة خاصة للقيادة الأمريكية والوجود الأمريكي بشكل عام في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأنه من الضروري بالنسبة لواشنطن أن تلعب الدور الذي طالما لعبته حتى الآن.

كما أعلن آبي رغبته في أن يؤكد خلال قمة 10 فبراير المقبل مع الرئيس ترامب الشرط المنصوص عليه في المعاهدة الأمنية الثنائية المبرمة بين البلدين والذي يلزم الولايات المتحدة “بالتحرك من أجل مواجهة الخطر المشترك” في حال تعرضت اليابان لهجوم مسلح.

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