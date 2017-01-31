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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:03 صباحاً
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هل يختلف حساب «فاتورة الكهرباء» بين العدادات القديمة والحديثة؟!
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة‎

هل يختلف حساب «فاتورة الكهرباء» بين العدادات القديمة والحديثة؟!

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:29 ص

قال أيمن حمزة - المتحدث باسم وزارة الكهرباء - إنه يتم محاسبة المواطنين بشكل موحد، رغم اختلاف العدادات لكون قيمة الشرائح محددة، والاختلاف فقط في طريقة الدفع، مشيرا إلى وجود خلط لدى المواطن سببه حداثة العدادات الذكية مسبوقة الدفع.

وأوضح “حمزة” - في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح أون” على فضائية “أون لايف”، اليوم الثلاثاء - أن العدادات الجديدة مفيدة في اطلاع المواطن على الشريحة التي يتواجد بها بحيث يقلل من استهلاكه منعا لارتفاع التكلفة عليه.

وأضاف أن هناك 33 مليون مشترك في الكهرباء على مستوى الجمهورية ما بين عدادات قديمة وحديثة، وأن العدادات الذكية تعطي إنذارًا قبل انتهاء الشحن الموجود بها عدة مرات، وثانيًا لا ينقطع التيار الكهربائي خلال فترات الليل او المناسبات كما يمكن منح المواطن 24 ساعة فرصة حتى شحنه مجددا.

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