وزير النقل يبحث توفير 50 معدية نموذجية للمحافظات الواقعة على النيل‎

عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعا اليوم الثلاثاء مع اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري والدكتور مصطفى أبو هشيمة، مدير المعهد القومي للنقل لمناقشة مشروع لإنشاء 50 معدية لصالح المحافظات الواقعة على النيل وعددها 18 محافظة.

وكان مجلس المحافظين في اجتماعه يوم 10 يناير الجاري وبناء على عرض من وزير النقل قد قرر أن يتولى محافظو المحافظات النيلية طرح تشغيل معديات نموذجية لنقل الركاب عبر نهر النيل وفروعه، وفق كراسة تقوم بإعدادها وزارة النقل لهذا الغرض.

وخلال الاجتماع .. استعرض الوزير النموذج المالي لدراسة الجدوى للمشروع وذلك في حالة إنشاء معديات للركاب والسيارات بسعات مختلفة من حيث التكلفة والمواصفات وتكلفة الوقود والعمالة وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة والتدفقات النقدية للمشروع وحساب معدل العائد الداخلي للمشروع.

ووجه الوزير بإعداد كراسة شروط نمطية تحتوي على المواصفات الفنية لكل نوع من أنواع المعديات المقترح تشغيلها وشروط التقدم للمشروع ومن قبل المشغلين وفق ضوابط السلامة والأمان تطبقها هيئة النقل النهري بعدد 18 محافظة.

وكانت وزارة النقل قد أعدت تصميمات لمعديات بسعة من 50 إلى 100 شخص ولها قدرة كذلك على نقل خمس سيارات يتم تنفيذها في ورش هيئة قناة السويس والمقاولين العرب لهذا الغرض.