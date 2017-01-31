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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:00 صباحاً
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مسيرة مناهضة لترامب قرب السفارة الأمريكية في طوكيو
احتجاجات ضد ترامب ‎

مسيرة مناهضة لترامب قرب السفارة الأمريكية في طوكيو

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:27 ص
أ ش أ

تظاهرحوالي 40 شخصا بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في طوكيو اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول اللاجئين ل7 دول للأراضي الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن المتظاهرين، وأغلبهم من الأمريكيين ممن يعيشون في اليابان، أعربوا عن تضامنهم مع من تضرروا من هذا القرار، ورددوا هتافات تقول “ابن الجسور وليس الأسوار...ولا للحظر.. وأمريكا للجميع.

من جانبه، قال المحامي جيس جليكشتاين في طوكيو، وهو منظم المسيرة الاحتجاجية:”إننا نشعر بحماس شديد لرفض هذا القرار..لأن أجدادنا كانوا مهاجرين ونجوا من المحرقة..واستقبلتنا الولايات المتحدة ولذا نحن موجودون هنا للتعبير عن رفضنا لهذا القرار”.

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