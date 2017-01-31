السفيرة مني عمر عضوا في لجنة الحكام للآلية الأفريقية لمراجعة النظراءالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:30 ص
اعتمد قادة الدول الأفارقة المشاركين في القمة الأفريقية المنعقدة حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي اختيار السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا لعضوية لجنة الحكام للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمدة أربع سنوات، خلفا للسفير أشرف راشد.
وأوضح السفير أبو بكر حفني سفير مصر لدى أثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أن هذه الآلية أنشئت في إطار مبادرة النيباد قبل أن يتم دمجها في الاتحاد الأفريقي، حيث تقدم الدول الأعضاء في هذه الآلية البالغ عددها ٣٥ دولة طواعيةً تقارير عن الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويتمثل دور هذه الآلية في تقييم مدى التزام الدول الأعضاء في مجالات الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، وإدارة شئون القطاع الخاص، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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