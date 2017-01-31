تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع مباحث قسم محرم بك من ضبط صيدلية تبيع أدوية مخدرة بدون روشتة وأخرى مهربة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

وصرح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن لجنة من التفتيش الصيدلي بمنطقة وسط الطبية توجهت مع مباحث قسم محرم بك إلى إحدى الصيدليات بمنطقة محرم بك بناء على تحريات المباحث التي أفادت أن الصيدلية تبيع الأدوية المخدرة للمدمنين دون روشتة طبية، حيث تم عمل محاولة شراء لعلبة من عقار “ابيتريل” المخدر بدون روشتة، وقام العامل المتواجد بالصيدلية ببيعها بمبلغ 200 جنيه بدلا من سعرها الأصلي 15.75 جنيه، كما تبين عدم تواجد المدير المسئول أو صيدلي ينوب عنه.

وأضاف حجازي أنه بتفتيش الصيدلية تبين تواجد كميات كبيرة من الأدوية المخدرة وأدوية مهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك أدوية خاصة بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان لا يجوز تداولها خارج تلك الجهات، وتم تحريزها وإبلاغ النيابة العامة.