أوقاف الإسكندرية تؤكد عزمها القضاء نهائيا على تجار الدينالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:29 ص
قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عبد الناصر نسيم عطيان إن الأوقاف لن تتخلى عن مساجدها في أي ساعة، وإننا عازمون على القضاء نهائيا على تجار الدين الذين يسيؤن للإسلام والمسلمين ويتسترون ببعض المساجد في الأماكن النائية.
وأكد خلال مروره على مساجد وزوايا قرى أبيس الخامسة والسابعة والعاشرة ومحرم بك وسموحة شرق المدينة أن الأوقاف وجميع أجهزتها تراقب جميع المساجد والزوايا على أرض المحافظة أينما كانت بحكم مسئوليتها أمام الله والوطن.
ورصد عطيان بعض المخالفات ووجه بإحالة المخالفين للتحقيق العاجل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات تم كشفها أثناء المرور.
واستمع وكيل وزارة الأوقاف لشكاوى رواد المساجد والزوايا على أرض الواقع، وتعرف على بعض المشاكل التي تحتاج لحلول عاجلة واتخاذ إجراءات سريعة لحلها.
ووعد عطيان رواد المساجد بأن يكون دائما متواصلا معهم باستمرار لحل جميع المشاكل وإزالة كافة العقبات لإقامة الشعائر في جو من السكينة والصفاء النفسي وكذلك للوقوف ضد أعداء الوطن والمتاجرين باسم الدين من أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة.
وأضاف محمد لطفي السباعي مدير المتابعة بالمديرية أن جهاز التفتيش الذي يترأسه هو جهاز واع ووطني ويتابع جميع المساجد والزوايا متابعة دقيقة لتصحيح الأخطاء بأسرع وقت.
وشدد بأن جهاز التفتيش والمتابعة لا يألو جهدا في بسط سيطرة الأوقاف الكاملة على جميع المساجد والزوايا بالمحافظة.
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