نفى وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عن إبرام أي اتفاقيات أو عقود حول بيع رمال من اعماق الشواطئ البحرية الليبية .

ووصف عصر، في تصريح لبوابة “أفريقيا” الإخبارية، ماتم تداوله (باللغط)، وكشف عن تقدم شركة فى مارس 2015 لشراء رمال من أعماق الشواطىء البحرية ، على إثرها تم تشكيل لجنه لمعرفة الموضوع وسوابقه وقد تم اشتراط تعين الموقع بدقة، وفق خطوط الطول والعرض، حتى يتسنى لمركز البحوث الصناعية، التأكد من محتوياته، ومن تم إحالته للتعدين وفق قانون المحاجر، وقد تم إحالة الملف للبيئة لبيان تأثيرات البيئة وأخد الموافقات، ليأتي من بعدها إستراط شركة تفتيش وإحالة الملف متكامل للجهات الأمنية، لأخذ الموافقات اللازمة.

وأضاف أنه بعد كل تلك الإجراءات المذكورة يتم إعطاء موافقة وزارة الإقتصاد، من بعد استكمال الموافقات السابقه لتحديد الكميات والأسعار، نافيا في نفس الوقت إبرام أى إتفاقيات أو عقود حول هذا الموضوع.