انتحار معوق فلسطيني بسبب توبيخه داخل جمعية استغلته كعامل نظافة

لقي شاب فلسطيني، يعاني من إعاقة مزمنة- مصرعه، أمس الإثنين، بعدما أقدم قبل عدة أيام على حرق نفسه أمام جمعية خاصة، لتأهيل المعاقين في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع ...