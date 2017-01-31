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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:09 صباحاً
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تغريم مصرف "دويتشه بنك" الألماني بنحو 630 مليون دولار
دويتشه بنك

تغريم مصرف "دويتشه بنك" الألماني بنحو 630 مليون دولار

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:23 ص
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فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة أمس الاثنين غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الألماني العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا.

وبحسب الاتهامات الموجهة الى دويتشه بنك فقد عمل المصرف على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية “ميرور ترايدينغ” عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك.

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