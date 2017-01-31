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السيسي يلتقي رئيس تنزانيا على هامش اجتماعات القمة الأفريقية
السيسي يصل الى اثيوبيا ـ اديس ابابا‎

السيسي يلتقي رئيس تنزانيا على هامش اجتماعات القمة الأفريقية

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:33 ص
أ ش أ

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس تنزانيا جون ماجوفولى على هامش المشاركة في أعمال القمة الأفريقية ال٢٨ المنعقدة حاليا على مستوى القادة بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا المعروضة على القمة الأفريقية.

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