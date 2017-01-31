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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:08 صباحاً
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السيسي يشارك في الجلسة المغلقة الختامية للقمة الافريقية لاعتماد عدد من التوصيات والتقارير
السيسي خلال مشاركته في القمة الافريقية ‎

السيسي يشارك في الجلسة المغلقة الختامية للقمة الافريقية لاعتماد عدد من التوصيات والتقارير

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:18 ص
أ ش أ

  شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء في الجلسة المغلقة الختامية للقمة الأفريقية المنعقدة حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ويناقش القادة الأفارقة التقرير الذي يقدمه الرئيس السيسي بشأن عمل لجنة القادة الأفارقة المعنية بمواجهة التغيرات المناخية لاعتماده، كما يقر القادة الأفارقة التوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي ، بالإضافة إلى التقرير الخاص حول أنشطة السلم والأمن في الاتحاد، حيث يقدم رئيس سيراليون ، تقريرا في هذا الشأن باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الأمن والسلم الأفريقي خلال الشهر الحالي، ومصر عضو في هذا المجلس.
كما يعتمد القادة الأفارقة تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والتي كانت جزءاً من مبادرة النيباد قبل أن يتم دمجها في الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٤.

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