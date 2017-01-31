"المرور": كثافات مرورية أعلى كوبر أكتوبر و15 مايو وميدان رمسيسالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:37 ص
أكد المقدم عماد حماد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة لمرور القاهرة، وجود استقرار في الحالة المرورية على جميع محاور وطرق القاهرة الرئيسية، مشيرا إلى وجود بعض الكثافات المرورية المتحركة على بعض المحاور والطرق داخل القاهرة.
وأشار حماد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إلى وجود كثافات مرورية أعلى كوبر أكتوبر بداية من الوصلة المعلقة وأعلى ميدان رمسيس، بالإضافة إلى كوبري 15 مايو بعض الكثافات نتيجة منزل الزمالك، وأعلى وطريق صلاح سالم من ناحية كوبري الفنجري.
ونوه “رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة لمرور القاهرة”، إلى أنه اليوم هو بداية معرض الاثاث، في أرض المعارض، والذي يتسبب في كثافات مرورية بمنطقة الاستاد، موجها قائدي السيارات المتوجهين للمعرض الدخول من ناحية الأبواب المطلة على صلاح سالم، مشيرا إلى أنه بداية من الساعة 10 صباحا، سيكون هناك محاور بديلة لمحور سلاح سالم وهو محور النصر، ليكون بديل جيد لمناطق مصر الجديدة والمطار، نتيجة الكثافات المرورية العالية، بسبب معرض الكتاب والأثاث، مناشدا قائدي السيارات بالابتعاد عن مناطق محور الفنجري بسبب الأعمال في هذه المنطقة، حيث تم غلق الطريق من هذه الناحية، مناشدا بالابتعاد عن محور صلاح سالم في الاتجاهين بداية من الساعة العاشرة، للمتوجهين إلى مصر الجديدة.
ولفت إلى وجود حادث سير على الطريق القادم من طريق الاسماعلية أعلى كوبري الحرفيين، حيث سقطت سيارة من أعلى الكوبري، نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل الـ2 مصابين إلى المستشفى، مناشدا قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة، لسلامة الوصول.
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