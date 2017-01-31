صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على الحضارات القديمة، واكتشاف الكتابة، والبحث عن الخلود ممثلا في ملحمة جلجامش.

ويضم الملف نصوصا لشعراء من أجيال وتيارات مختلفة، تمثل أبرز ملامح المشهد الشعري العراقي في الداخل والخارج. وتصحب النصوص صور لأعمال فنية لتشكيليين عراقيين منهم عبد القادر الرسام، وجواد سليم، ومحمد غني حكمت، وحسن عبد علوان، ومديحة عمر، ورافع الناصري، وخالد الرحال، وراجحة القدسي، وإبراهيم النقاش، واتحاد كريم، وعلي طالب، وستار كاووش، ومحمد مهر الدين، ومحمود صبري، وإبراهيم العبدلي، ونزيهة سليم، وإسماعيل الشيخلي.

ويضم العدد مقابلة أجرتها الناقدة العراقية الدكتورة وجدان الصائغ، الأستاذة بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميشيجان، مع المترجم البريطاني ترافر ليجاسيك عن ترجماته لنجيب محفوظ وسحر خليفة وإيميل حبيبي وغيرهم.

كما يشمل مقالات منها “الشعر العربي بين المطرقة والسندان” للشاعر المصري أحمد عنتر مصطفى و”الفكر الفلسفي المعاصر في لبنان” لسمية عزام، ورسالة من حسين مروة إلى طه حسين يتساءل فيها: “الحرية أم العدل؟”.