"بائع الأحلام" رواية عن معاناة الإنسان المعاصرالثلاثاء، 31 يناير 2017 02:50 ص
صدرت مؤخرا عن مركز نور للثقافة والفنون، الرواية الاولى للدكتور أحمد مسعد بعنوان “بائع الأحلام”، فى محاولة لاستكمال رحلته فى عالم الكتابة التى بدأت بمجموعتين قصصيتين.
اعتمد الكاتب فى روايته على المزج الأسطورى بالروحانيات الصوفية مع إضافة نكهة الفانتازيا العبثية ليقدم لنا طرحا مغايرا للواقع المعاصر والأزمة الوجدانية للانسان المعاصر فى بلد غابت فيه الحقيقة والهوية عن سكانه.
“بائع الأحلام” محاولة لإعادة النظر فيما يخص الشأن الأنثوى بكتابة ذكورية مختلفة
رحلة ستخوضها منذ السطور الأولى حتى النهاية بشغف.
يذكر أن الرواية تتواجد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى جناح دار ابن رشد وجناح دار الياسمين.
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