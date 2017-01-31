 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 02:39 صباحاً
روابط سريعة
"بائع الأحلام" رواية عن معاناة الإنسان المعاصر
16425233_10154383827201317_1354319334_n

"بائع الأحلام" رواية عن معاناة الإنسان المعاصر

الثلاثاء، 31 يناير 2017 02:50 ص
محيط - سميرة سليمان

صدرت مؤخرا عن مركز نور للثقافة والفنون، الرواية الاولى للدكتور  أحمد مسعد بعنوان “بائع الأحلام”، فى محاولة لاستكمال رحلته فى عالم الكتابة التى بدأت بمجموعتين قصصيتين.

اعتمد الكاتب فى روايته على المزج الأسطورى بالروحانيات الصوفية مع إضافة نكهة الفانتازيا العبثية ليقدم لنا طرحا مغايرا للواقع المعاصر والأزمة الوجدانية للانسان المعاصر فى بلد غابت فيه الحقيقة والهوية عن سكانه.

“بائع الأحلام” محاولة لإعادة النظر فيما يخص الشأن الأنثوى بكتابة ذكورية مختلفة
رحلة ستخوضها منذ السطور الأولى حتى النهاية بشغف.

يذكر أن الرواية تتواجد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى جناح دار ابن رشد وجناح دار الياسمين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3