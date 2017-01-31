أول تعليق لعمرو سعد على منع عرض «مولانا» بالدول العربية

أكد الفنان عمرو سعد، إن منع الرقابة بدول الكويت والإمارات ولبنان، عرض فيلم “مولانا” بدور السينما يعتبر حرب ضد الحب والخير والسلام، مؤكدًا أنه سيظل متسامح مع ...