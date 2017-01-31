"الأنثى التي أنقذتني" على راديو هيتسالثلاثاء، 31 يناير 2017 02:39 ص
تستضيف الإعلامية أسماء مصطفى في برنامجها الإذاعي “في بيتها”، على راديو هيتس، الكاتبة غادة صلاح جاد، للحديث عن كتابها الجديد ” الأنثى التي أنقذتني”، المعروض حاليا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتتحدث “غادة”، عن محتوى كتابها الجديد، الذي تشاركنا فيه رحلتها مع سرطان الثدي، منذ لحظة إصابتها بالمرض، ثم فترة العلاج، وصولًا إلى الفصل الأخير والأهم في الحدوتة؛ لأنه يحمل بداية جديدة مليئة بالتحديات وبشجاعة وإبداعات لم تكن تعرفها في نفسها من قبل حتى صارت داعمة وملهمة لكثير من السيدات.
ويعتبر الكتاب مرجع شامل لكل إمرأة مصابة بسرطان الثدي، لأي أنثى تواجه تحديات في الحياة، لكل رجل تتعرض زوجته لمحنة، ولكل أم لا تعرف كيف تتصارح مع أبنائها.
يذكر أن برنامج “في بيتها”، انطلق الأسبوع الماضي، ويذاع من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا.
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