تعرف على أسعار طرازات "تويوتا" خلال ينايرالثلاثاء، 31 يناير 2017 12:34 ص
رفعت شركة تويوتا - إيجيبت -وكيل العلامة اليابانية في مصر- أسعار طرازاتها ما بين 5 آلاف و35 ألف جنيه، خلال الفترة منذ بداية يناير حتى الآن.
وارتفعت أسعار تويوتا كورولا، بمقدار 15 و25 ألف جنيه لتصل الفئه الأولى إلى 340 ألف جنيه، مقابل 325 سابقاً، فيما بلغت 470 ألف جنيه للفئة الأعلى مقابل 450ألف جنيه.
وصعدت أسعار تويوتا فوتيشنر بواقع 10 ألف جنيه، لتبلغ 760 ألف جنيه للفئة الأقل مقابل 750، فيما سجلت أسعار الفئة الأعلى نحو 795 ألف جنيه.
وسجلت أسعار تويوتا أوريس، ارتفاعًا بمقدار 5 ألف جنيه لتبلغ الفئه الأعلي نحو 395 ألف جنيه مقابل 390، فيما بلغت الفئة الأقل نحو 355 ألف جنيه.
وارتفعت أسعار تويوتا أفانزا، بواقع يتراوح 19 ألف جنيه لتبلغ الفئة الأعلي نحو 399 ألف جنيه مقابل 380 ألف جنيه.
وقفزت أسعار تويوتا C-HR، بواقع 25 و35 ألف جنيه لتبلغ 560 ألف جنيه للفئة الأقل، مقابل 525، فيما سجلت الفئة الأعلي نحو 599.500 ألف جنيه مقابل 575 ألف جنيه.
بينما لم تشهد أسعار طرازات تويوتا “ياريس وأوريس”، أي زيادات سعرية خلال تلك الفترة، لتبلغ تويوتا ياريس “فئه السيدان” نحو 290 ألف جنيه، مقابل 216، فيما بلغت تويوتا أوريس نحو 355 ألف جنيه.
وأوضح مصدر بشركة تويوتا – ايجيبت، أن ثلاث طرازات فقط تتوافر خلال الوقت الحالي هي” كورولا، وفوتشينر، وC-HR”، مضيفًا أن السعر النهائي للسيارة يتم عند التسليم، وأن فترة قوائم الانتظار تتراوح بين 3 و4 شهور.
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