حصد إى جى بنك EGBANK جائزة “البنك الأسرع نموًا في مصر” من مجلة أي إف إم العالمية (International Finance Magazine)في إطار جوائز التميز المصرفى لعام 2016، وذلك خلال احتفالية أقيمت مؤخرًا في مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة.

تعد هذه الدورة الرابعة لجوائز IFM التي تحتفل وتكرم المؤسسات والمنظمات الدولية والشرق الأوسطية العاملة في قطاع التمويل والمجال المصرفى والتي تضفى فارقا كبيرا في أسواقهم التي يعملون بها ومن ثم يقدمون قيمة مضافة للقطاع المالى.

حضر حفل التكريم حشد كبير من كبار المصرفيين والشخصيات العاملة في المجال المصرفي والمؤسسات المالية العالمية والشرق أوسطية ومن جمهورية مصر العربية.

كما حصل البنك على تكريم من مؤسسة أموال الغد الاقتصادية ضمن أفضل مائة مؤسسة من حيث النمو ومستوى الأداء في السوق المصرية حيث يتم اختيار الشركات والمؤسسات بناءً على التطورات الاقتصادية واستنادا على دراسة عميقة لأكبر وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وبالاستناد على مجموعة من المعايير المتعلقة بالمبيعات والأرباح والقيمة السوقية للشركات.

وأقيم الحفل اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإنتاج الحربي، التجارة والصناعة، الاستثمار، قطاع الأعمال العام، التضامن، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة وشئون المصريين في الخارج. وبحضور 500 من قيادات مؤسسات الأعمال.

والجدير بالذكر أن إى جى بنك EGBANK حقق أرقامًا قياسية خلال عام 2016 حيث بلغ إجمالي الاصول في نهاية ديسمبر 2016 نحو 45،165 مليون جنيه مصرى مقابل 23،343 مليون جنيه مصرى في ديسمبر 2015 بزيادة 93.48 %.

ويأتى ذلك في إطار منهج التطوير الذي اتبعه إى جى بنكفى الفترة الأخيرة من خلال تبنى إستراتيجية طموحة تهدف للتطوير والتوسع ليحظى بمكانة رائدة في السوق المصري، حيث يعمل البنك على تقديم خدمات تنافسية بالإضافة إلى تطوير وزيادة شبكة فروعه وقام بافتتاح 15 فرعا جديدا خلال عام 2016 ليصل إجمالي عدد فروع البنك لـ 34 فرعًا مع استمرار البنك في افتتاح فروع جديدة خلال عام 2017.

ومن الجدير بالذكر أن إى جى بنك EGBANK حصل على جائزة “البنك الأسرع نموًا في مصر” من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ضمن جائزة التميز والإنجاز المصرفى لعام 2016 وكذلك من مؤشر بيزينس نيوز.