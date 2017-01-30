تأكد غياب ثلاثي "الفراعنة" عن باقي مباريات "الكان" بالجابونالإثنين، 30 يناير 2017 11:20 م
خرج الثلاثي مروان محسن ومحمد النني ومحمد عبد الشافي، من حسابات الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، خلال باقي منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 الجارية حاليا في الجابون.
ويعاني مروان محسن من إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة المنتخب أمام المغرب، فيما يعاني النني من إصابة بشد في عضلة السمانة، بينما تعرض محمد عبد الشافي لإصابة بالتواء في الكاحل خلال لقاء مصر وأوغندا.
وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لكرة القدم - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - إن الثنائي محمد النني ومحمد عبد الشافي خضعا لأشعة اليوم، لتحديد حجم الإصابة، موضحا أن النني يحتاج لعشرة أيام من أجل التعافي من إصابته وهو ما يعني انتهاء مشواره في البطولة.
وأضاف لهيطة أن الأشعة أكدت تعافي محمد عبد الشافي بشكل كبير من إصابته بالتواء في الكاحل، ولكنه شدد على أن اللاعب لم يصل إلى نسبة الشفاء التام، وتأكد غيابه عن مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي من البطولة القارية، كما تحوم الشكوك حول قدرته في اللحاق بالمباراة النهائية في حال تأهل المنتخب المصري.
أما عن مروان محسن، أكد مدير منتخب مصر أن اللاعب سيخضع غدا لأشعة على مكان الإصابة، لتحديد حجمها وفترة غيابه، مؤكدا أن اللاعب لا يستطيع المشي حاليا بمفرده، وأنه لن يستطيع اللحاق بباقي مباريات مصر في البطولة الإفريقية.
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