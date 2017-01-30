إصابة إبراهيم صلاح بجرح في الرأس خلال تدريبات المنتخب في الجابونالإثنين، 30 يناير 2017 11:17 م
تعرض إبراهيم صلاح لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، للإصابة خلال مران المنتخب،اليوم الاثنين، في العاصمة الجابونية “ليبرفيل”، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة لمباراة بوركينا فاسو.
ويلعب المنتخب المصري مع بوركينا فاسو بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة حاليا بالجابون.
وتعرض إبراهيم صلاح، للإصابة بجرح في الرأس، بعد اصطدامه بزميله محمود “كهربا” خلال تدريبات المنتخب اليوم على الملعب الفرعي لاستاد “دانجوندجي” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، حيث سقط اللاعب على أرض الملعب، متأثرا بإصابته، وتدخل طبيب المنتخب محمد أبو العلا لعلاج اللاعب، قبل أن يعود لاستكمال التدريبات بصورة طبيعية.
جدير بالذكر أن منتخب مصر يعاني من كثرة الإصابات قبل لقاء بوركينا فاسو، حيث تأكد غياب الثلاثي “محمد عبد الشافي ومحمد النني ومروان محسن” عن المباراة المرتقبة.
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