 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 11:40 مساءً
روابط سريعة
إصابة إبراهيم صلاح بجرح في الرأس خلال تدريبات المنتخب في الجابون
ابراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك

إصابة إبراهيم صلاح بجرح في الرأس خلال تدريبات المنتخب في الجابون

الإثنين، 30 يناير 2017 11:17 م
أ ش أ

تعرض إبراهيم صلاح لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، للإصابة خلال مران المنتخب،اليوم الاثنين، في العاصمة الجابونية “ليبرفيل”، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة لمباراة بوركينا فاسو.

ويلعب المنتخب المصري مع بوركينا فاسو بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة حاليا بالجابون.

وتعرض إبراهيم صلاح، للإصابة بجرح في الرأس، بعد اصطدامه بزميله محمود “كهربا” خلال تدريبات المنتخب اليوم على الملعب الفرعي لاستاد “دانجوندجي” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، حيث سقط اللاعب على أرض الملعب، متأثرا بإصابته، وتدخل طبيب المنتخب محمد أبو العلا لعلاج اللاعب، قبل أن يعود لاستكمال التدريبات بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يعاني من كثرة الإصابات قبل لقاء بوركينا فاسو، حيث تأكد غياب الثلاثي “محمد عبد الشافي ومحمد النني ومروان محسن” عن المباراة المرتقبة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3