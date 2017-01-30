

تهكم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، من قرار الكويت ولبنان والإمارات، بمنع عرض فيلم «مولانا»، قائلا: «يا جماعة ده فيلم، طب ردوا عليه بفيلم آخر»، موضحا: إن الشعب المصري منحاز لـ”عمامة” الأزهر وهذا الفن بقوة، على عكس غيره من الآخرين.

ولفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»: إن الفن أقوى مما نتصور، والفن يفزع الإرهابيين.

وتابع: إن الأعمال الدرامية هي المحور الرئيسي للنهوض بالأمة العربية، ويجب دعوة الجمهور الكويتي لمشاهدة الفيلم في دور العرض المصرية. لافتا إلى أن: السلفيين لن يتوقفوا عن مواجهة الفيلم، ويسعون لتوسيع حملة مصادرة الفيلم.