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الإثنين 30 يناير 2017 09:57 مساءً
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عيسى عن منع عرض «مولانا» بـ3 دول عربية: يا جماعة ده فيلم
الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى ابراهيم عيسي

عيسى عن منع عرض «مولانا» بـ3 دول عربية: يا جماعة ده فيلم

الإثنين، 30 يناير 2017 10:57 م


تهكم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، من قرار الكويت ولبنان والإمارات، بمنع عرض فيلم «مولانا»، قائلا: «يا جماعة ده فيلم، طب ردوا عليه بفيلم آخر»، موضحا: إن الشعب المصري منحاز لـ”عمامة” الأزهر وهذا الفن بقوة، على عكس غيره من الآخرين.

ولفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»: إن الفن أقوى مما نتصور، والفن يفزع الإرهابيين.

وتابع: إن الأعمال الدرامية هي المحور الرئيسي للنهوض بالأمة العربية، ويجب دعوة الجمهور الكويتي لمشاهدة الفيلم في دور العرض المصرية. لافتا إلى أن: السلفيين لن يتوقفوا عن مواجهة الفيلم، ويسعون لتوسيع حملة مصادرة الفيلم.

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