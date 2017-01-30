أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض في 15 من فبراير المقبل.

وأكد سبايسر - حسبما نقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم - أنه تم تقديم الدعوة لنتنياهو للقيام بهذه الزيارة في الأسبوع الماضي.

وكان مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية صرح - الأسبوع الماضي - بأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سوف تظل أولوية للرئيس دونالد ترامب، غير أن نقل السفارة لن يحدث سريعا.