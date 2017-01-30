أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح بـاب الحجز والتخصيص بالـقرعة العلنية لـ 60 وحــدة سكنية، نصف تشطيب بمدينة 15 مايو بالمجاورة 31 بالعمارات أرقام ( 9- 10- 44 ) والتسليم سبتمبر 2017.

ويبدأ تقديم الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 9/2/2017 وسيتم إجراء القرعة العلنية يوم الخميس الموافق 16/2/2017، وذلك بمقر الهيئة.

ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يكون سبق لـه الحصول على وحــدة سكنية تعاونية أو مدعومة من الدولة أو قطعة أرض من أي جهة حكومية ويتم التوقيع على إقرار بهذا المضمون وفي حالة ثبوت عكس ذلك في أي مرحلة من المراحل يتم إلغاء الحجز أو التخصيص ويتم خصم مبلغ (2000جنيه) + (%1) مصروفات إدارية.

والوحدات المطروحة بمساحة 70 متر وسعر 181 ألف جنيه و 300 جنيه أما مساحة 84 متر فيبلغ سعرها 217560 جنيه بمقدم حجز 40 ألف جنيه للأولى و 45 ألف جنيه للثانية الأكبر فى المساحة.

والمستندات المطلوبة هي: صور بطاقة الرقم القومي للمتقدم وبطاقة الرقم القومي للزوجة أو الزوج والرقم القومي للضامن، وصورة بيان بالدخل الشهري للمتقدم وصورة بيان بالدخل الشهري للضامن ( يتم الاطلاع على الأصل ) على ألا يقل الدخل الشهري لكل منهما عـن قيمة القسط المطلوب سداده وأن يكون البيان معتمد مـن جهة العمـل بالنسبة للعاملين بالحـكومة أو من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والمعاشات.

ويستثنى من دخول القرعة من يسدد كامل ثمن الوحدة عند تقدمه بطلب الحصول على وحدة بالمشروع وذلك في موعد غايته يوم الخميس الموافق 9/2/2017، ويتم سداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوب الحجز بها مضافا إليها (%1) مصروفات إدارية.

والفائز بالقرعة عليه استكمال الإجراءات وسداد دفعة التخصيص خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وفي حالة التخلف عن ذلك يتم إلغاء الحجز ويعاد عرض الوحدة للبيع دون إنذار ويخصم منه (2000ج) + (%1) مصروفات إدارية.