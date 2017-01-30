قال أحمد سعيد صاحب دار نشر الربيع العربى، على أنه يرفض منع بيع كتب الشيعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، موضحًا أنه مضى زمن المنع، ولا يمكن منع أى كتب من دخول معرض الكتاب، لافتًا إلى إن المجتمع يضطهد الشيعة، لأنه ينظر إليهم على أنهم معدومى الحق.

ولفت سعيد، خلال لقائه ببرنامج “على هوى مصر”، على فضائية “النهار One”، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أنه لا يرفض إتاحة الكتب الدينية على تنوعها، موضحًا أن كتب الشيعة يعتد بها عند الباحثين من أجل العلم.

وعبر صاحب دار نشر الربيع العربى، عن رفضه منع كل ما يعبر عن المذهب الشيعى، موضحًا أن ما يذكر فى كتب الشيعة للصلاة للسيدة فاطمة، انحراف عقائَدى، لأن من يقدسها فقط لأنها بنت النبى “صلى الله عليه وسلم”.