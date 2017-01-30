شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في مأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين علي شرف قادة الدول الأفارقة المشاركين في القمة الأفريقية المنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان الرئيس السيسي قد أجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وصدر بيان مشترك شدد علي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.