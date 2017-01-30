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أول تعليق عمرو سعد على منع عرض «مولانا» بالدول العربية
عمرو سعد

أول تعليق عمرو سعد على منع عرض «مولانا» بالدول العربية

الإثنين، 30 يناير 2017 10:45 م


أكد الفنان عمرو سعد، إن منع الرقابة بدول الكويت والإمارات ولبنان، عرض فيلم “مولانا” بدور السينما يعتبر حرب ضد الحب والخير والسلام، مؤكدًا أنه سيظل متسامح مع الاَخر وسيدافع عن لغة التسامح والسلام والخير.

واردف عمرو سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “Cbc”، تقديم لميس الحديدي، أنه يدعو كل المختلفين معه في عرض “مولانا” مشاهدة الفيلم بقلوبهم، مشيرًا إلى أن الفيلم يؤكد على أن الإسلام دين رحمة.

ولفت  عمرو سعد، إلى أنه تعاطف بصدق مع الأطفال والأمهات الذين راحوا ضحية للإرهاب في الكنيسة الكاتدرائية.

وتابع عمرو سعد: أن فيلم “مولانا”، دافع بكل صدق عن الإسلام الحقيقى، ويهدف إلى إطلاع الناس على النموذج الحقيقي للشيخ الأزهري.

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