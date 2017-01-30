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ترامب ينفي تسبب قرار حظر السفر في فوضى بالمطارات
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب ينفي تسبب قرار حظر السفر في فوضى بالمطارات

الإثنين، 30 يناير 2017 10:18 م
متابعات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مسئوليته عن الفوضى في مطارات البلاد خلال العطلة الأسبوعية، مرجعًا ما حدث إلى أعطال في أجهزة الكمبيوتر وإلى المحتجين، و”دموع عضو مجلس الشيوخ تشارلز شومر”، مشددًا على تمسكه الصارم بأمر حظر الهجرة من سبع دول الذي وقع عليه.

ووفقًا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، فإن ترامب دافع اليوم عن قرار الحظر، في تدوينة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قائلاً إن 109 فقط من 325 ألف شخص جرى احتجازهم والقبض عليهم للمساءلة، مؤكدًا أهمية التحرك السريع لأن هناك “الكثير من الأشخاص السيئين”.

ويعلق الأمر الذي وقعه ترامب الهجرة كليًا بالنسبة لمواطني سبع دول لمدة 90 يومًا.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في نيويورك السيناتور تشارلز شومر قد أعرب عن صدمته خلال العطلة الأسبوعية من هذا القرار، فيما كان يتحدث عن عواقب المنع، الأمر الذي استدعى سخرية ترامب، والذي قال - اليوم في تصريحات بالبيت الأبيض: “لاحظت دموع شومر الزائفة أمس، وأتوجه له بالسؤال عمن كان يتولى تدريبه على التمثيل، لأنني أعرفه جيدًا، ولا أراه يجيد دور البكاء”.

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