فندي عن نظرة العرب لترامب بأنه مبعوث السلام:" غباء سياسي"الإثنين، 30 يناير 2017 10:58 م
أكد مأمون فندى الكاتب والمحلل السياسي إن نظرة العرب للرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أنه مبعوث السلام خطأ ونظرة قاصرة وغباء سياسي، مدللا بذلك للقرارات الأخيرة بشأن حظر دخول جنسيات 7 دول لأمريكا.
ولقت في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على فضائية «on live» تقديم الإعلامي يوسف الحسينى، أن ترامب أثار حالة من حالات السخط في العالم العربى بتصريحاته بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.
وتابع أن خطورة ترامب تكمن بأن كل سياساته تتجه لزلزلة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وليس إصلاحه.
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