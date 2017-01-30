افتتح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، مساء اليوم الاثنين، فعاليات “قمة مصر” في دورتها الثانية لتكريم أفضل 100 شركة أداء في السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال خلال 2016، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء والعديد من الشخصيات العامة وقيادات كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية.

وقال قابيل - في كلمته الافتتاحية - “بالرغم من أن الاقتصاد المصري مر بالعديد من التحديات، إلا أنه حقق خلال العامين الماضيين إنجازات غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي وبخاصة البنية التحتية، وذلك بفضل جهود الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها مشروع محور قناة السويس الذي بدأ فيه العمل بشكل جدي، فضلا عن مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء ثلاثة موانئ وتوسيع ثلاثة موانئ أخرى”.

وأضاف أنه من ضمن المشروعات غير المسبوقة التي نجحت الحكومة في تنفيذها هي بناء 800 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإنشاء ستة آلاف كيلو متر من الطرق، مشيرا إلى أنه برغم صعوبة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ومنها تعويم سعر الصرف، إلا أنها قرارات ضرورية، وقد بدأت تؤتي ثمارها وتظهر تداعياتها الإيجابية.

وحضر فعاليات القمة وزراء الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، والاستثمار داليا خورشيد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، وقطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم.

وتستهدف القمة، التي تشهد مشاركة أكثر من 600 قيادة لكبرى مؤسسات القطاع الخاص، منح الدولة المصرية قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها دعم الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، لإحداث تنمية في المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى رفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي الذي سبقتنا العديد من الدول فيه، باعتباره مرجعا رئيسيا في تقييم الأسواق والاقتصاديات الناشئة.

وتشهد القمة الكشف عن قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2016، والتي أشرف على وضع معاييرها “منتدى الخمسين”، الذي يُعد أول شبكة متنامية تضم السيدات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد، وذلك في إطار استكمال خطة المنتدى التي تستهدف تعزيز دور المرأة المتميزة في القطاعات الاقتصادية، وتنفيذًا لرؤيته لعام 2017 التي تستهدف حث الدولة والقيادة السياسية على المضي قدما في تنفيذ أهداف عام المرأة 2017.

وتم تحديد معايير التصنيف لأفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصرية هذا العام من خلال تحليل 241 شركة في سوق البورصة المصرية، وبدأت بالشركات التي حققت أرباحاً خلال عام 2016، وتم تحديد الشركات وفقاً لعائداتها وصافي أرباحها وقيمتها السوقية بأوزان نسبية متساوية.

وكانت “قمة الأفضل” الأولى قد انطلقت في 27 يناير 2016، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 6 وزراء، وشهدت حضور العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ووسط حضور مكثف من الإعلام المصري والعربي.