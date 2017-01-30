

أكد محمد نبوي، المتحدث باسم حركة تمرد، إن اللواء محسن الفنجري، العضو السابق بالمجلس العسكري، أخبر الشباب أثناء أحداث محمد محمود أن الدكتور محمد البرادعي لن يصلح في هذا التوقيت لرئاسة الوزراء.

وأردف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن “الفنجري” أكد أن تعيين البرادعي رئيسا للوزراء سوف يتسبب في تمرير معلومة خطيرة تضر الأمن القومي إلى الخارج، متابعا: “مكنش ينفع لأنه خائن لمصر، ولأنه في المكان ده كان هيمرر معلومة معينة لم يخبرنا اللواء محسن الفنجري بها”.