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الإثنين 30 يناير 2017 10:03 مساءً
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مصدر: البرلمان الأوروبي يطالب مارين لوبان بإعادة 340 ألف يورو لإساءة انفاقها
ماري لوبان

مصدر: البرلمان الأوروبي يطالب مارين لوبان بإعادة 340 ألف يورو لإساءة انفاقها

الإثنين، 30 يناير 2017 10:12 م
متابعات

أعلن مصدر برلماني أوروبي اليوم الاثنين، أنه يتعين على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان إعادة حوالي 298 ألف يورو (318 ألف دولار)، إلى البرلمان الأوروبي لإساءة انفاقها وذلك بحلول غد الثلاثاء.

ويسعى البرلمان الأوروبي لاسترداد هذه الأموال، التي يؤكد مسؤولون إنها ليست غرامة، بعدما كشف تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي أن مساعدين لحزب الجبهة الوطنية بزعامة لوبان حصلوا بشكل غير قانوني على أموال من الاتحاد الأوروبي للعمل لصالح الحزب في فرنسا.

وقال المصدر، مؤكدا تقارير وسائل الاعلام الفرنسية، إنه يجب تسديد 42 ألف يورو (45 ألف دولار) إضافية بحلول 28 شباط/فبراير المقبل.

وإذا لم تسدد لوبان المبالغ المطلوبة، سيكون من الممكن أن يحجب البرلمان الراتب الذي تحصل عليه كعضو في البرلمان الاوروبي.

وانتقدت لوبان، التي تتنافس في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لهذا العام، مطالبتها بسداد هذه الأموال.

وقالت لمحطة التلفزيون الفرنسية “تي اف 1″ “أحتج صراحة على هذه العملية، التي يقوم بها خصومنا السياسيون في البرلمان الأوروبي”

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