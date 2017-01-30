دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال وشباب الأعمال والمستثمرين، للتواصل وتبادل الزيارات مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، حتى يستفيد الجانبان من الإمكانيات المتاحة لكل طرف؛ بما يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويساهم في تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة اللواء العصار، اليوم الاثنين، خلال فعاليات “قمة مصر” في دورتها الثانية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشاركة 8 وزراء، لتكريم أفضل 100 شركة أداء في السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال خلال 2016، وسط مشاركة العديد من الشخصيات العامة وقيادات كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية.

وقال اللواء العصار إن الإنتاج الحربي جزء من الصناعة المصرية، معربا عن أمله في أن يكون له دور أكبر لصالح الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من خلال المشاركة في المشروعات القومية العملاقة، مشيرا إلى أن الدور الذي يقوم به الإنتاج الحربي في الاقتصاد المصري يساهم في التقليل من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز حجم صادرات البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل.