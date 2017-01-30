

ناشد الإعلامي أحمد موسى، أصحاب المحال التجارية بتوفير ساعة أو ساعتين مجانا للمواطنين اقتداء بصاحب مخبز في شبرا الخيمة يدعى محمد عوف الذي خصص ساعتين للمواطنين مجانا.

وأردف خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تحتاج إلى أفكار خارج الصندوق كي تنتهى مشكلات المصريين، متابعا: ” شكرا للحاج محمد لمبادرته من أجل تحيا مصر، وأدعو كل أصحاب المخابز أن يقتدوا به”.