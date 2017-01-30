 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 10:02 مساءً
روابط سريعة
موسى يدعو أصحاب المحال بتوفير ساعة مجانا للمواطنين
احمد موسى

موسى يدعو أصحاب المحال بتوفير ساعة مجانا للمواطنين

الإثنين، 30 يناير 2017 09:59 م


ناشد  الإعلامي أحمد موسى، أصحاب المحال التجارية بتوفير ساعة أو ساعتين مجانا للمواطنين اقتداء بصاحب مخبز في شبرا الخيمة يدعى محمد عوف الذي خصص ساعتين للمواطنين مجانا.

وأردف خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تحتاج إلى أفكار خارج الصندوق كي تنتهى مشكلات المصريين، متابعا: ” شكرا للحاج محمد لمبادرته من أجل تحيا مصر، وأدعو كل أصحاب المخابز أن يقتدوا به”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3