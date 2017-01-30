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الإثنين 30 يناير 2017 09:55 مساءً
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سماح أنور: «أنا عبيطة»
سماح أنور

سماح أنور: «أنا عبيطة»

الإثنين، 30 يناير 2017 09:53 م

أكدت الفنانة سماح أنور: «أنا عيلة قوى في حكاية البكاء على أي موقف سيئ ممكن أتعرض له، بس محدش بيشوفنى».

وردت سماح خلال لقائها ببرنامج «سيداتى آنساتى» المذاع على فضائية «دريم»، من سؤال الإعلامية حنان الديب والتي قالت فيه: «دى معلومات جديدة وهتخلينى أرمى اللى في أيدى وأنتبه لكى»، ساخرة: «هو علشان أنا باخد دقنى كل يوم الصبح يبقى مبعيطش».

وأردفت: «أنا عبيطة وبتأثر بسرعة، والبكاء صفة إنسانية في الشخص بغض النظر عن نوعه سواء كان ذكر أو أنثى، فطبيعة الإنسان أنه لا يحب أن يظهر ضعفه للغير».

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