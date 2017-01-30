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"التعليم": لا مانع لدمج مهنة الكوافير
وزير التربية والتعليم - وزير التعليم الفني - الهلالي الشربيني

"التعليم": لا مانع لدمج مهنة الكوافير

الإثنين، 30 يناير 2017 09:46 م

أكد محمد شاهين، مستشار التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ليس لديها مانع أو رفض لدمج مهنة الكوافير ضمن التعليم الفنى، نافيا أن تضع الوزارة أي عراقيل في طريق شعبة التجميل والكوافير.

وأردف “شاهين” خلال المؤتمر الذي يعقد الآن بغرفة القاهرة التجارية، أن الوزارة تحتاج إلى مناهج يتم تدريسها على مدار ثلاث سنوات، لافتا إلى أن هناك كورسات يتم إعدادها في التجميل لمدة 6 شهور لكن دراسة التجميل تطالب مناهج لثلاث سنوات حتى يتم تخريج طالب جيد.

وأوضح، أن هناك لجنة مصغرة من وزارة التربية والتعليم ورئيس شعبة الكوافير وبعض أعضاء الشعبة لمناقشة المناهج الخاصة بالمهنة، مؤكدا أن شعبة التجميل والكوافير ستكون منفصلة عن شعبة الزخرفية.

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