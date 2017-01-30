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الأمم المتحدة تتلقى تأكيدات أن حظر "ترامب" لن يمتد إلى موظفيها
الامم المتحدة

الأمم المتحدة تتلقى تأكيدات أن حظر "ترامب" لن يمتد إلى موظفيها

الإثنين، 30 يناير 2017 09:52 م
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ذكرت منظمة الأمم المتحدة أنها تلقت تأكيدات أن حظر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المطبق على المسافرين من سبعة دول عربية لن يؤثر على موظفي الأمم المتحدة من هذه البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله: “إن عددًا قليلاً من طاقم الأمم المتحدة المسافرين بتأشيرات “جي 4” التي تسمح لغير الدبلوماسيين بالعمل في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك تعرضوا للمنع من الصعود على متن الطائرات المتوجهة للولايات المتحدة خلال عطلة الأسبوع”.

لكن دوجاريك، أوضح أنه تلقى معلومات، اليوم الاثنين، تفيد بأن “جميع المسائل تمت تسويتها، وأن الأمم المتحدة حصلت على التأكيدات المطلوبة من بعثة الولايات المتحدة بأن الموظفين المنتمين إلى السبعة دول الحاصلين على تأشيرات “جي 4” سارية يمكنهم العودة إلى عملهم في الأمم المتحدة”.

وكرر دوجاريك قوله إن الأمم المتحدة “تأمل بشدة أن تكون الإجراءات التي وضعت موضع التنفيذ والمتعلقة باللاجئين مؤقتة”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة طالما كانت شريكًا مهمًا لمنظمة الأمم المتحدة في عملية إعادة توطين اللاجئين”.

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