

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الإثنين، أنها تعد قائمة بأسماء العراقيين، الذين عملوا مع القوات الأمريكية؛ لكي يكونوا معروفين لأجهزتها التنفيذية.

وتابعت الوزارة: إنها توصي بإعفائهم من الحظر المؤقت، لدخول مواطني 7 دول الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية: فإن هذه الخطوة تحمي عشرات الآلاف من المترجمين العراقيين، والمستشارين وغيرهم، ممن ساعدوا الجيش الأمريكي- من قرار الرئيس دونالد ترامب، بحظر دخول مواطني العراق، وإيران، وسوريا، والسودان، والصومال، وليبيا، واليمن.

وقال المتحدث باسم البنتاجون «جيف ديفيس» للصحفيين: إن القائمة سوف تضم أسماء الأشخاص الذين أثبتوا التزامهم بمساعدة الولايات المتحدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن: القائمة لن تتطلب أي تغييرات لأمر «ترامب»، ولكنها ستكون بمثابة دليل لوزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض في تنفيذ السياسة الجديدة.