وزير خارجية قطر: لا يمكن وصف الدول الإسلامية على أنها مصدر للإرهاب

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يمكن وصف الدول الإسلامية على أنها مصدر للإرهاب.

وأعرب آل ثاني عن أمله بأن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظر في قراره المتعلق بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين، من نظيره الصربي إيفيكا داسيتش، في بلغراد، عقب اجتماع بينهما، حيث يجري آل ثاني زيارة إلى صربيا لم يعلن عن مدتها.

من جانبه قال وزير الخارجية الصربي في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين بخصوص رأيه بقرار ترامب: “إن صربيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأشار داسيتش إلى أنهم اعترضوا عدة مرات على قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق بخصوص أزمة اللاجئين.

وأضاف: “للأسف فان الاتحاد الأوروبي، لم يفعل شيئاً من أجل التوصل إلى حل مشترك لمشكلة اللاجئين، أنا لست قلقاً من أجل الولايات المتحدة، وإنما قلقي الحقيقي كيف ستتأثر الدول الصغيرة من نتيجة هذه الأزمة”.

وأشار داسيتش إلى أن إغلاق الدول الأخرى لحدودها ربما قد يعرض صربيا لموجة جديدة من تدفق اللاجئين، مؤكداً أن بلاده استحقت إشادة جميع المؤسسات الدولية لموقفها الإنساني تجاه اللاجئين.