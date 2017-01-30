أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير “اليوم السابع”، إن تصور الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، أن قرارات منع وحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية، سبيل لحماية الأمة من الإرهاب، سيمنح الإرهابيين سلاحًا خطيرًا جدًّا لتصعيد مواقفهم، وتحزيب المسلمين الموجودين فى البلدان الممنوعة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف خالد صلاح، خلال تقديمه حلقة اليوم الاثنين، من برنامج “على هوى مصر”، عبر شاشة قناة “النهار One”، أن قرارات “ترامب” صادمة ومخيفة، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى خرجت فيه كندا وأعلنت سياسة أكثر انفتاحًا فيما يخص اللاجئين، دخل الإرهابيون المسجد فى كندا وقتلوا 6 مسلمين.

وعلى صعيد علاقتنا بالإدارة الأمريكية الجديدة، أكد الإعلامى خالد صلاح، أننا لا نريد شيئا من “ترامب”، فلا نريد مساعدة من أمريكا فى حربنا على الإرهاب، ولكن نريد أن تتوقف أمريكا عن مساعدة الإرهاب، مشدّدًا على أن أمريكا بقراراتها الأخيرة تساعد الإرهاب، وكما كانت هيلارى كلينتون وإدارة أوباما يساعدون الإرهاب بطريقة مباشرة، نخشى أن يساعد “ترامب” الإرهاب بطريقة غير مباشرة، عبر تأصيل منطق العنصرية، ومنح الإرهابيين فرصة نادرة لإظهار الأمر كما لو كان هناك معسكران، مسلمين وغير مسلمين، وهو شىء مخزٍ أن تنزلق الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المنزلق الخطير.

وأوضح خالد صلاح فى تعليقه على قرارات “ترامب” الأخيرة وتبعاتها، أن القرار يشمل بلدانًا مسلمة، تحارب التطرف دفاعًا عن وطنها ودينها، فى السودان والصومال وسوريا، وهذا التوجه يدعم الإرهاب ولا يؤدى إلى حل المشكلة.