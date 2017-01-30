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"المحامين": مصلحة الأحوال توافق على فتح مكتب سجل مدنى بالنقابة
سامح عاشور ـ نقيب المحامين‎

"المحامين": مصلحة الأحوال توافق على فتح مكتب سجل مدنى بالنقابة

الإثنين، 30 يناير 2017 09:35 م

أعلنت نقابة المحامين عن موافقة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على فتح مكتب سجل مدنى فى مقر النقابة العامة للمحامين، لاستخراج البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات الميلاد والزواج والوفاة.
وأضاف أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين إن مكتب السجل المدنى سيبدأ فى تقديم خدماته للمحامين بداية من الأسبوع المقبل، مضيفا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تقديم الخدمات النقابية والمهنية، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

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