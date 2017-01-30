أعلنت نقابة المحامين عن موافقة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على فتح مكتب سجل مدنى فى مقر النقابة العامة للمحامين، لاستخراج البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات الميلاد والزواج والوفاة.

وأضاف أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين إن مكتب السجل المدنى سيبدأ فى تقديم خدماته للمحامين بداية من الأسبوع المقبل، مضيفا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تقديم الخدمات النقابية والمهنية، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.