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"بلية".. ميكانيكي "أون لاين" يُصلح سيارتك بعيداً عن النصب
بلية

"بلية".. ميكانيكي "أون لاين" يُصلح سيارتك بعيداً عن النصب

الإثنين، 30 يناير 2017 10:38 م

أخيراً، أصبح بإمكانك إصلاح سيارتك دون أن تتعرض للخداع أو الغش، فـ”بلية” سيخبرك بأسعار قطع الغيار وطرق الإصلاح مهما كان نوع سيارتك نادراً.

“بلية” هي كلمة يطلقها المصريون على الصبي الصغير أو المراهق الذي يعمل لدى ميكانيكي السيارات، وهو فعلياً يقوم بمعظم العمل تحت إشراف “الأسطى” أو “المَعلم”، لكن “بلية” أصبح اسم تطبيق إلكتروني على فيس بوك، حظي بعشرات الآلاف من الإعجابات وتجارب الاستخدام منذ الساعات الأولى لإطلاقه، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.

“بلية” هو أول ميكانيكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، أطلقه شاب يبلغ من العمر 21 عاماً للتغلب على مشاكل السيارات، ومحاولة حلها “أونلاين” باستخدام تطبيق المحادثة “ماسنجر” الخاص بفيس بوك.

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