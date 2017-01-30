أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة تنفيذا للقرار الموقع في 27 يناير 2017 والخاص بحماية الأمة من الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الأجانب.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين: “بموجب الأمر التنفيذي الموقّع في 27 يناير 2017 والخاص بحماية الأمة من الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الأجانب، تمّ تعليق إصدار التأشيرات لمواطني دُول كلّ من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن”.

وأوضحت السفارة، أن القرار المشار إليه دخل حيز النفاذ فورا وحتى إشعار آخر، مطالبة المواطنين الليبيين بعدم طلب تحديد موعد مقابلة لغرض التأشيرة أو دفع أي رسوم خاص بالتأشيرات في هذا الوقت.

وطالبت السفارة ممن لديهم مواعيد سابقة عدم الذهاب للموعد، لأنه لن يسمح لهم بالدخول إلى السفارة أو القنصلية، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تغييرات أخرى تمسّ المسافرين إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن حال توفّر المزيد من المعلومات.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول هي ليبيا والعراق وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن.