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فتحي: رحلات مخفضة للغاية للجابون حال وصول منتخبنا للنهائى
وزير الطيران شريف فتحي في مؤتمر صحفي

فتحي: رحلات مخفضة للغاية للجابون حال وصول منتخبنا للنهائى

الإثنين، 30 يناير 2017 09:25 م

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى: تم الاتفاق على تقديم أسعار مخفضة للغاية لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب الوطنى بالجابون حال الوصول للنهائى، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع شركة مصر للطيران وشركة الكرنك للسياحة بالتعاون مع شركات أخرى لتنظيم رحلات النهائى بأسعار تنافسية لأخذ أكبر عدد من المشجعين.

وأردف فتحى خلال مداخلة هاتفية للإعلامى أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على فضائية صدى البلد، أنه سيتم بحث موضوع التأشيرات مع السفارة المصرية بالجابون لعمل تأشيرات مجمعة بالنسبة للمشجعين، لأن فترة الإقامة ستكون قليلة.

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