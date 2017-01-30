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الإثنين 30 يناير 2017 08:13 مساءً
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السجن المؤبد و20 عاما إضافية لفلسطيني متهم بتنفيذ عملية دهس في القدس
الفلسطيني خالد قطينة

السجن المؤبد و20 عاما إضافية لفلسطيني متهم بتنفيذ عملية دهس في القدس

الإثنين، 30 يناير 2017 09:12 م
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قضت محكمة إسرائيلية اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد و20 عاما إضافية، على فلسطيني أُدين بقتل إسرائيلي، وإصابة إسرائيلية، في عملية دهس وقعت قبل عامين في القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة “رسمية”: “إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قضت أيضا بأن يدفع خالد قطينة، مبلغ 258 ألف شيكل (67 ألف دولار) لكل عائلة”.

وكان قطينة، من سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، قد اعتقل في إبريل/ نيسان 2015 بعد تنفيذه عملية الدهس.

وتشير تقديرات رسمية فلسطينية، إلى وجود 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم المئات من المحكومين بالسجن مدى الحياة.

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