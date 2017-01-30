اعتمد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2016 /2017).

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل - في تصريح اليوم “الاثنين”- إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بالشهادة الإعدادية بلغ 2076 طالبًا وسجلت نسبة النجاح 4ر79 بالمائة، ونسبة نجاح “رسمي لغات” 2ر94 بالمائة، والتعليم الخاص لغات نسبة النجاح 5ر87 بالمائة.. مضيفا أن نسبة النجاح للتربية الخاصة بلغت 100 بالمائة وللطلبة المنازل بلغت 2ر71 بالمائة.

وأضاف عقل قائلا “عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بالشهادة الابتدائية بلغ 2697 طالبًا وسجلت نسبة النجاح 6ر90 بالمائة، ونسبة نجاح (رسمي لغات) 4ر99 بالمائة، والتعليم الخاص لغات نسبة النجاح 100بالمائة”.. مشيرا إلى أن نسبة النجاح للتعليم المجتمعي بلغت 2ر52 بالمائة وللطلبة المنازل بلغت 6ر66 بالمائة.