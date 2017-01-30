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الإثنين 30 يناير 2017 08:23 مساءً
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الشرطة الكندية تعلن أسماء المشتبه فيهم بإطلاق النار في مسجد بمقاطعة كيبيك
هجوم على مسجد بكندا

الشرطة الكندية تعلن أسماء المشتبه فيهم بإطلاق النار في مسجد بمقاطعة كيبيك

الإثنين، 30 يناير 2017 09:07 م
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أعلنت الشرطة الكندية أن الاثنين المشتبه فيهما بالتورط في حادث إطلاق النار الأخير، واللذين ألقي القبض عليهما بالقرب من المركز الإسلامي في مقاطعة كيبيك الكندية، هما أليكساندر بيسونيتي ومحمد الخضر.

وذكرت النيابة في مدينة كيبيك أن الرجلين يواجهان اتهامات بفتح النار على المركز الإسلامي بالمقاطعة ليلة الأحد، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت قناة “بي بي سي” الإخبارية، اليوم الاثنين، عن الشرطة تصريحًا بأن المتهم الأول ألقي القبض عليه في المكان نفسه، بينما ألقي القبض على الآخر بعد أن اتصل بخدمة 911 لتسليم نفسه.

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