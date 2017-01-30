قال الباحث السياسي في المركز العربي الافريقي مصر للدرسات اشرف عمارة بأن التغيير الوزاري الجديد المنتظر خلال ايام قليلة سيكون عديم الفائدة في حال عدم إقالة وجود شريف اسماعيل والابقاء عليه كرئيس للحكوم.

ولفت إل أن سياساته و ورؤاه أضاعت اقتصاد البلاد وأوصلته لهذه المرحلة المتدنية اقتصاديا حسب وصفه.

وأوضح عمارة في تصريحات صحفية له اليوم أن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير شكلي لارضاء الناس أو لمجرد التجديد لافتا الى ان التغيير لابد أن يشمل أهل الكفاءة والخبرة وليس الثقة.