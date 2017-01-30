قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، اليوم الاثنين، إغلاق 12 صيدلية ومخزن للأدوية لإدارتهم بالمخالفة، فضلا عن تحرير 30 محضرا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمراقبة المنشآت الصحية ومنافذ تداول الأدوية من خلال الحملات المكثفة بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ ـ في بيان اليوم ـ أن إدارة التفتيش الصيدلي التابعة للإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة قامت بالمرور على عدد من المنشآت الصحية، حيث تبين وجود 11 صيدلية تزاول النشاط بدون تعيين مدير مسئول ومخزن أدوية بحي غرب المنصورة يبيع بالجملة، بواقع 5 صيدليات بمركز بلقاس و5 صيدليات بمركز منية النصر وصيدلية واحدة بمركز أجا، ومخزن للأدوية بحي غرب.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار جهود قطاع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.. مشيدا بما تقوم به المديرية من حملات للتفتيش على المنشآت الصحية والطبية حرصًا على صحة وحياة المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.