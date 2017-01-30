ذكرت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ أطلقها المتمردون اليمنيون على السعودية الاثنين ألحقت أضرارا بمكتب الأمم المتحدة في منطقة عسير الجنوبية بالمملكة.

وقالت قناة “العربية” الإخبارية: “إن المدخل الزجاجي لمبنى المنظمة الدولية في محافظة ظهران الجنوب على الحدود مع اليمن تعرضت لأضرار جراء صاروخ كاتيوشا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة اليمنية”.

ولم يرد أي تعليق فوري من الأمم المتحدة أو الحوثيين.

ونفذت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج العربية آلاف الغارات الجوية في اليمن منذ مارس آذار 2015 في إطار حملة عسكرية لدعم الحكومة اليمنية.

وقتل العشرات من الجنود السعوديين في اشتباكات على امتداد الحدود الوعرة التضاريس مع اليمن.